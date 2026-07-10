القوات الباكستانية تعلن قتل 75 متمردا بعد هجمات في بلوشستان

قال مسئولون، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن الباكستانية مدعومة بمروحيات عسكرية، قتلت 75 متمردا خلال عمليات استمرت أياما ضد جماعة انفصالية محظورة، تحملها السلطات مسؤولية موجة من الهجمات على القوات والشرطة والمدنيين في إقليم بلوشستان المضطرب.

وجاء الإعلان بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف عاصمة بلوشستان، كويتا، حيث قال لعائلات 42 شخصا قتلوا في الهجمات، إن تضحياتهم لم تذهب سدى، وإنه سيتم تقديم المتورطين إلى العدالة.

وأثارت أعمال العنف التي شهدها الأسبوع الجاري مخاوف من أن الجماعات الانفصالية التي كانت تعد صغيرة نسبيا في السابق بدأت توسع نطاق نفوذها.

ووفقا لحكومة بلوشستان، بدأت العمليات التي شارك فيها الجيش وقوات الحدود والشرطة في وقت متأخر من يوم الاثنين، بعد أن هاجم عشرات المقاتلين من جيش تحرير بلوشستان، مركزا للشرطة قرب سد مانجي، الذي يزود ملايين الأشخاص بالمياه في كويتا والمناطق المحيطة بها.

وقتل تسعة من أفراد الشرطة و15 مسلحا في الهجوم الأولي كما اختطف منفذو الهجوم 18 شرطيا، عثر عليهم لاحقا معصوبي الأعين وقد أُطلق عليهم الرصاص بعد فرارهم إلى الجبال القريبة.

وتقول باكستان، إن كلا من جيش تحرير بلوشستان وحركة طالبان الباكستانية لديهما ملاذات آمنة في أفغانستان ويتلقيان دعما من الهند.

وتنفي كابول ونيودلهي، تلك الاتهامات.