تقرير: انخفاض عدد السفن المارة عبر مضيق هرمز

أشار تقرير إلى أن عددًا أقل من السفن يمر عبر مضيق هرمز، وسط موجة التصعيد الأخيرة في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

ولم تمر سوى 22 سفينة عبر المضيق أمس الخميس، وقال تقرير هيئة رصد وتتبع الأنشطة التجارية وحركة السفن "كبلر"، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن عدد السفن المارة عبر المضيق أمس الأول الأربعاء بلغ 30 سفينة.

ولفت تقرير "كبلر" إلى أن 48 سفينة مرت عبر المضيق الأسبوع الماضي، يوم الخميس، قبل اندلاع موجة القتال الأخيرة.

يشار إلى أن "كبلر" هي هيئة تحليلات ترصد أسواق السلع العالمية والشحن البحري.

وإجمالًا، تراجع عدد السفن المارة عبر المضيق منذ بلغ أقصى ارتفاع له في منتصف يونيو، عندما وقعت واشنطن وطهران اتفاقًا إطاريًا يهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية.