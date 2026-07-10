المجر تتأهب للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 مليارات يورو

تستعد المجر، لتلقى نحو 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) من صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، وذلك بفضل تغيير حكومتها، بعدما أعطت الدول الأعضاء الضوء الأخضر لهذا التمويل اليوم الجمعة.

ووافق ممثلو الدول الأعضاء، المجتمعون في بروكسل، على برنامج للإصلاح والاستثمار في المجر يهدف أيضا إلى تعزيز مكافحة الفساد وزيادة الشفافية في إدارة الأموال العامة وعمليات المشتريات العامة.

ولم تُصرف للمجر أموال مخصصة من الاتحاد الأوروبي بقيمة عشرات المليارات من اليورو في عهد حكومة رئيس الوزراء اليميني الشعبوي فيكتور أوربان؛ بسبب انتهاكات لحكم القانون والقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وشرع رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجيار وحكومته، في تغيير في النهج السياسي، ويأملان في الإفراج سريعا عن هذه الأموال.

وحسب الاتحاد الأوروبي، فإن نحو 6.5 مليار يورو من إجمالي الـ10 مليارات يورو ستكون في شكل منح، بينما سيُقدم نحو 3.5 مليار يورو في شكل قروض.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: "كما هو الحال مع جميع الخطط الوطنية، ستستند المدفوعات ضمن هذه الخطة إلى مدى تحقيق الأداء.. وهذا يعني أن المفوضية لن تصرف الأموال لكل دولة إلا بعد تحقيقها المراحل والأهداف المتفق عليها لتنفيذ الإصلاحات والاستثمارات الواردة في خطتها".