صراع سعودي إماراتي على خدمات لابا كودجو

دخل نادي الفيصلي السعودي لكرة القدم سباق التعاقد مع المهاجم الدولي التوجولي لابا كودجو ، بعدما أبدى اهتمامه بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لينضم إلى قائمة الأندية التي تتابع وضعه عن قرب استعدادا للتحرك الرسمي.

ويواجه الفيصلي منافسة من نادي الفتح السعودي، إلى جانب الثنائي الإماراتي الشارقة والجزيرة، حيث تراقب جميعها موقف المهاجم المخضرم، في ظل بحثها عن تدعيم الخط الأمامي بلاعب يملك الخبرة والقدرة على صناعة الفارق.

ويعد لابا من أبرز المهاجمين الذين تألقوا في الدوري الإماراتي خلال السنوات الأخيرة، بعدما صنع تاريخا مميزا بقميص العين، حيث فرض نفسه كواحد من أكثر المهاجمين حسما بفضل معدلاته التهديفية المرتفعة، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق العديد من الانتصارات، كما توج بلقب هداف الدوري الإماراتي في أكثر من مناسبة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في ملف اللاعب، مع إمكانية تحول الاهتمام إلى مفاوضات رسمية، لحسم وجهة أحد أبرز المهاجمين الذين تركوا بصمة كبيرة في الكرة الإماراتية.