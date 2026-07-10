ترامب يسمح بدخول مشروع قانون تكاليف الإسكان حيز التنفيذ دون توقيعه

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السماح بدخول مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين بشأن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان حيز التنفيذ دون توقيعه، احتجاجًا على قانون أقره الجمهوريون يتعلق بإلزام الناخبين بإبراز وثائق إثبات الهوية.

وكتب ترامب، على منصة "تروث سوشال": "لن أوقع مشروع قانون الإسكان، الذي وافق عليه الكونجرس وأحاله إلى البيت الأبيض، احتجاجًا على حقيقة أن مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة لا يستطيع الموافقة على مشروع قانون إنقاذ أمريكا".

ورغم ذلك، يمكن أن يدخل مشروع قانون الإسكان حيز التنفيذ اليوم الجمعة دون توقيع ترامب، إذ كانت لديه الفرصة لمدة 10 أيام لاستخدام حق النقض ووقف الإجراء. وأشار المنشور الذي كتبه ترامب إلى أنه لن يوقعه.