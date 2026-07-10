مسئول لبناني: إسرائيل لا تتعاون في موضوع الأسرى

أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، اليوم الجمعة، وجود فريق من الخبراء الدوليين في لبنان، يعمل في تقصي الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موضوع الأسرى اللبنانيين.

وقال متري، خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اليوم، إن "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان شكّل فريقاً من الخبراء الدوليين الموجودين حالياً في لبنان، يعمل بصورة مستقلة عن الدولة اللبنانية في تقصي الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما فيها تدمير البلدات والقرى، وقتل الصحفيين والمسعفين، والاعتداء على المواقع الأثرية والأعيان المدنية والبنى التحتية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني".

وفيما يتعلق بملف الأسرى، أوضح متري، أنه بحث القضية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدا استمرار غياب التعاون الإسرائيلي، ولا سيما فيما يتعلق بالكشف عن أوضاع الأسرى والموقوفين، وحجب المعلومات ذات الصلة.

ولفت إلى "التحضير لمؤتمر دولي حول قانون النزاعات المسلحة سيعقد في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر نوفمبر المقبل".

واستعرض متري، "نتائج الاتصالات الدولية التي أجرتها اللجنة خلال المرحلة الماضية"، مؤكدا أن "العمل يتجه إلى إنشاء مرصد دائم لرصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع دول ومنظمات دولية، بحيث يتحول إلى مؤسسة دائمة لتوثيق الانتهاكات".