الجيش الألماني يعتزم إخلاء معسكره الميداني في أربيل شمال العراق

يعتزم الجيش الألماني إخلاء معسكره الميداني في مدينة أربيل شمال العراق، والذي تعرض مرارًا لهجمات.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع في برلين اليوم الجمعة صحة تقرير نشرته مجلة "دير شبيجل" حول إبلاغ البرلمان الألماني بهذه الخطوة.

وقالت المتحدثة إن الجيش الألماني يعتزم "تقليص بصمته"، أي تقليص حجم وجوده في المنطقة. وأضافت أن ألمانيا ستواصل الإسهام في تدريب قوات البيشمركة الكردية، وهي قوات الأمن التابعة لإقليم كردستان العراق (عاصمته أربيل).

وأوضحت المتحدثة أن "فريقًا من المستشارين العسكريين سيبقى في السفارة" لمواصلة هذه المهمة، لكنها امتنعت، لأسباب أمنية، عن الكشف عن عدد الجنود الموجودين حاليًا في أربيل أو الذين سيبقون فيها مستقبلًا.

ويشارك الجنود الألمان المنتشرون في شمال العراق ضمن إسهام ألمانيا في "عملية العزم الصلب الدولية"، التي تقرر إنهاؤها في سبتمبر بناءً على قرار من الحكومة العراقية. وقد يشكل المستشارون العسكريون جزءًا من مبادرة جديدة محتملة لبناء القدرات العسكرية.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" أن الحكومة بررت قرار الانسحاب أمام أعضاء البرلمان بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من المعسكر متعدد الجنسيات في أربيل، وبالتالي لن تعود توفر الحماية للمعسكر الألماني، بما في ذلك عبر أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، كان القسم الألماني من المعسكر قد أُخلي مؤقتًا في الفترة الأخيرة بسبب التهديدات الأمنية، لكنه استُخدم مجددًا لاحقًا. وكانت وزارة الدفاع قد أبلغت صباح اليوم بخططها المتعلقة بأربيل، ومن المقرر أن تعقد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان جلسة خاصة لمناقشة الموضوع في وقت لاحق من اليوم.

ويقع المعسكر العسكري على أطراف مطار أربيل، وقد تعرض منذ بدء الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الربيع الماضي لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة نُسبت إلى عمليات انتقامية إيرانية، إلا أنها لم تكن تستهدف القوات الألمانية بشكل مباشر.