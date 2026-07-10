تقرير: سيلتيك الاسكتلندي يدخل سباق التعاقد مع إمام عاشور

كثّف نادي سيلتيك الإسكتلندي تحركاته للتعاقد مع الدولي إمام عاشور، لاعب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الحالية، في صفقة مرتقبة قد تشهد منافسة محتدمة مع عدة أندية أوروبية وخليجية.

ووفقًا لشبكة «TEAMtalk»، تلقى سيلتيك إشارات بضرورة حسم الصفقة سريعًا عبر دفع نحو 4 ملايين جنيه إسترليني، في ظل اهتمام متزايد من أندية عدة، يتقدمها وست هام يونايتد.

وأوضحت الشبكة أن بطل إسكتلندا يواجه منافسة قوية من ثلاثة أندية إنجليزية، حيث تابع كل من وست هام وبرايتون اللاعب عن كثب، بينما يراقب ديربي كاونتي تطوره، في حين دخل نادي نيوم السعودي على خط المفاوضات بعرض مالي مغرٍ.

ورغم تعدد العروض، لا يمانع إمام عاشور خوض تجربة الاحتراف في الدوري الإسكتلندي، خاصة مع فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يعزز من حظوظ سيلتيك في سباق التعاقد معه.

ويترقب الأهلي وصول عروض رسمية للاعب خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع أسهمه بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر في كأس العالم، حيث شارك أساسيًا في جميع المباريات وسجل أمام بلجيكا وأستراليا، وساهم في بلوغ دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين.

ويرى سيلتيك في عاشور إضافة نوعية لخط الوسط، بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز، سواء في الوسط الدفاعي أو الهجومي، إلى جانب توظيفه كجناح أو ظهير أيمن عند الحاجة، ما يمنح الفريق مرونة تكتيكية كبيرة.

ومن شأن الصفقة أن تضيف توازنًا وإبداعًا للفريق، وتدعم خياراته قبل انطلاق موسم جديد يستهدف خلاله المنافسة محليًا والظهور بقوة أوروبيًا.

ورغم أن إدارة سيلتيك تميل عادة إلى التدرج في العروض المالية، إلا أن اشتعال المنافسة قد يفرض عليها التحرك سريعًا ومطابقة القيمة المطلوبة لحسم الصفقة.

وفي ظل تعدد الأطراف المهتمة، تبدو الصفقة معقدة، خاصة مع تمسك الأهلي بتحقيق أفضل عائد مالي، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد وجهة اللاعب النهائية.