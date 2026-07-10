دوران: قرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام بقبرص غير مقبول

أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، بشدة قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بعملية السلام التي نفذتها تركيا في قبرص عام 1974، معتبرا إياه "غير مقبول" ويتضمن مزاعم لا أساس لها من الصحة.

وقال دوران، في منشور عبر منصة "إن سوسيال" التركية، الجمعة، إن "المبادرة ذات الطابع السياسي التي تتعامل مع قضية قبرص بمنظور منحاز وتتجاهل الحقوق المشروعة لجمهورية شمال قبرص التركية وللشعب القبرصي التركي، لا قيمة ولا صحة لها".

وأضاف أن تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ستواصل دعمها بحزم للمساواة السيادية والمكانة الدولية المتساوية لجمهورية شمال قبرص التركية، كما ستواصل الدفاع عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك في جميع المحافل.

وأكد دوران أن "القوات المسلحة التركية جلبت السلام والأمن إلى الجزيرة من خلال عملية السلام في قبرص 1974، وأصبحت تركيا ضامنا لوجود ومستقبل الشعب القبرصي التركي".

وشدد على أن "أي قرار يُتخذ بدوافع سياسية لن يغير الحقيقة، ولن يتمكن من إلقاء ظلال على موقف تركيا الحازم تجاه القضية القبرصية".