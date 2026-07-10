رويترز : مفاوضون قطريون في إيران لإجراء محادثات لتهدئة التوتر مع أمريكا

قال مصدر مطلع ​لرويترز اليوم الجمعة، ‌إن مفاوضين قطريين يتواجدون في إيران ​للقاء مسئولين ​إيرانيين في محاولة لتهدئة ⁠التوتر وتهيئة ​الظروف لاستئناف مفاوضات ​أوسع نطاقا، مضيفا أن المحادثات تجرى بالتنسيق ​مع الولايات ​المتحدة.

وأضاف المصدر أن المحادثات ‌تهدف ⁠إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ​والأمور ​التي ⁠أدت إلى أحدث موجة ​تصعيد بين ​واشنطن ⁠وطهران بما في ذلك الخلافات ⁠ذات ​الصلة بالملاحة ​في مضيق هرمز.

وكانت وكالة "مهر" الإيرانية أفادت مساء أمس بسماع دوي 6 انفجارات في مناطق بوشهر وبندر عباس وكنارك جنوبي إيران.

وفي وقت سابق، شنت القوات المسلحة الإيرانية اليوم الخميس هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية في دول مجاورة بمنطقة الخليج عقب ضربات أمريكية استهدفت مناطق ساحلية جنوبية وشرقية في إيران، ما زاد ​الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه قبل ثلاثة أسابيع.

وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن هجمات الولايات المتحدة وتدخلها في تحويل مسار الملاحة عبر مضيق هرمز يعرقلان إعادة فتح الممر المائي تدريجيا.

وأوضح الحرس أن عدد السفن العابرة للمضيق ​تحت الإشراف الإيراني زاد إلى نحو 50% من مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفا أن التصاريح تُمنح فقط للسفن التي تسلك المسارات التي تحددها طهران.