بريطانيا تحقق في تبرعات لحزب الإصلاح الشعبوي قبل انتخابات 2024

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن الشرطة البريطانية تحقق في تبرعات بما لا يقل عن 500 ألف جنيه استرليني لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي يتزعمه نايجل فاراج، قدمتها والدة حليف سياسي مقرب أدين بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها تحقق في جرائم محتملة بموجب القوانين التي تحكم التبرعات للأحزاب السياسية، والتي قد تشمل التستر على مصدر التمويل أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة لأمين صندوق الحزب، وفقا لوكالة رويترز.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة بلندن: "فُتح تحقيق في فبراير 2025 بعد إحالة من اللجنة الانتخابية إلى شرطة العاصمة تتعلق بتقديم تبرعات لحزب سياسي قبل الانتخابات العامة عام 2024 في بريطانيا".

وقالت الشرطة إن شخصين استجوبا، لكن لم يتم إلقاء القبض على أي منهما، دون تأكيد أسماء المتورطين في التبرعات.

ويواجه فاراج تساؤلات منذ أسابيع بشأن أموال حزبه وشئونه المالية، بما في ذلك هدايا لم يتم الكشف عنها من الملياردير المستثمر في العملات المشفرة، جورج كوتريل، الذي أدين بالاحتيال في الولايات المتحدة.

وينفي فاراج على الدوام ارتكاب أي مخالفة، قائلا إنه تلقى التبرع من مستثمر العملات المشفرة قبل إعلان ترشحه في انتخابات 2024، وبالتالي لم يكن هناك داع للإعلان عنه.

وذكرت صحيفة تايمز أن تحقيق الشرطة معني بالنظر في مدفوعات قدمتها فيونا كوتريل، والدة جورج كوتريل، إلى حزب الإصلاح قبيل انتخابات 2024.

ودخل كوتريل، وهو حليف سياسي قديم، السجن في الولايات المتحدة عام 2017 بعد إقراره بالذنب في قضية احتيال إلكتروني، ويعمل الآن في مجال العملات المشفرة.