مصادر: استمرار جهود التوسط في محادثات بين إيران والولايات المتحدة

إيران طلبت من باكستان إبلاغ الولايات المتحدة باستعدادها للتفاوض



قالت دوائر الأمن الباكستانية اليوم الجمعة، إن طهران تعمل باتجاه حل دبلوماسي للصراع مع واشنطن رغم أحدث هجمات أمريكية على إيران.

وقالت مصادر مطلعة في إسلام أباد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الجانب الإيراني طلب من باكستان، التي تقوم بدور الوسيط، أن تبلغ الولايات المتحدة باستعدادها للتفاوض.

وقيل أن المناقشات أجريت من خلال الكثير من القنوات بين الدولتين الجارتين. ومن بين التطورات الأخرى، أن اجتماعا بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والقائد العسكري الباكستاني عاصم منير استمر حتى وقت متأخر من ليلة أمس.

وأضافت المصادر أن الجانب الإيراني أعرب أيضا عن عدم يقينه بشأن كيف ستتصرف الفصائل المتشددة داخل البلاد في المستقبل.

وخلال المساء، أشار الجانب الأمريكية أيضا إلى استعداده لإجراء المزيد من المحادثات. وقال مسئول حكومي لوكالة الأنباء الألمانية "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالتوصل لحل وأن المحادثات الفنية مستمرة".

وشن الجيش الأمريكي الأسبوع الجاري موجات عدة من الهجمات ضد أهداف في إيران. وبررت واشنطن هذا أنه رد على قصف السفن التجارية وهو ما تعزيه الولايات المتحدة لطهران.