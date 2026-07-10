مجلس التعاون الخليجي يرحب بإعلان أمريكا بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، بإعلان أمريكا بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، معربا عن تطلعه بأن تُسهم هذه الخطوة في دعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.

وأعرب عن أمله في أن تشكّل هذه الخطوة دافعًا لتعزيز التعاون الدولي مع سوريا، بما يدعم جهودها في استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، ويدفع باتجاه تحقيق أمنها وتنميتها وازدهارها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد أن مجلس التعاون يجدد موقفه الثابت الداعم لوحدة الجمهورية العربية السورية، وصون سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل في شئونها الداخلية، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الجهود الرامية

إلى ضمان مستقبل مزدهر للشعب السوري الشقيق.