البحرين ترحب بإعلان ترامب بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب البحرين بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البدء في إجراءات إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومباشرة الكونجرس الأمريكي إجراءاته لاستكمال دخول القرار حيز التنفيذ، معتبرة أنها خطوة مهمة نحو دعم جهود إعادة إعمار سوريا، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، وإعادة إدماجها في النظامين المالي والاقتصادي العالميين.

وأكدت وزارة الخارجية "تقدير مملكة البحرين البالغ لجهود ترامب في دعم سوريا، في سياق مبادراته برفع العقوبات الاقتصادية، ومساعيه لترسيخ الأمن والسلام والتنمية المستدامة في المنطقة، مجددةً موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لأمن سوريا واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها، بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار المستدام، واستعادة دورها الفاعل في محيطها العربي والدولي"، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس أول أمس الأربعاء بعزمه شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهيدا لرفع العقوبات المفروضة عليها.