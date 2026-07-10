أصيب 6 فلسطينيين من عائلة، الجمعة، في اعتداء شنه مستوطنون عليهم بالضرب وبغاز الفلفل، فيما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 من أقاربهم، في تجمع حوارة بمسافر يطا جنوبي مدينة الخليل.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمه تعاملت مع 6 إصابات بينهم مسن ونساء وأطفال في تجمع حوارة ونقلتها إلى المستشفى.

وفي تصريح للأناضول، أفاد الناشط في مقاومة الاستيطان أسامة مخامرة، بأن مستوطنين هاجموا عائلة المسن إبراهيم إسماعيل الجبور (80 عاما) أثناء وجود أفرادها في أرضهم قرب منزلهم.

وأضاف أن المستوطنين اعتدوا عليهم بالضرب ورشوا غاز الفلفل في وجوههم، ما أدى إلى إصابة المسن وعدد من النساء والأطفال.

وذكر مخامرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وفر الحماية للمستوطنين، قبل أن يعتقل قاسم إبراهيم الجبور وياسر يوسف الجبور وإبراهيم عمر الجبور.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري 3488 اعتداء في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد 1179 فلسطينيا وإصابة 12666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا.