ضبط المتهم بالتعدي على شقيقته بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على شخص؛ لاتهامه بالتعدي على شقيقته بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض داخل محل خاص بها، لوجود خلافات عائلية بينهما.

وتداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليها بالضرب في الشرقية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 يوليو الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان من مالكة محل، مصابة بكدمات بالرأس والعينين، ومقيمة بدائرة القسم، بتضررها من شقيقها، لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض داخل المحل الخاص بها الكائن بدائرة القسم، لوجود خلافات عائلية بينهما.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.