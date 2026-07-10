ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي

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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى؛ لاتهامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، تتنافى مع القيم المجتمعية.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.