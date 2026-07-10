حفيظ دراجي: الاستقبال الأسطوري لمنتخب مصر تقديرًا لقتاله بشرف في المونديال

أشاد حفيظ دراجي، المعلق الجزائري، بالاستقبال الأسطوري الذي حظي به منتخب مصر من جانب الجماهير المصرية، عقب عودته من المشاركة المشرفة في مونديال 2026.

وقال حفيظ دراجي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: "الاستقبال الجماهيري الأسطوري الذي حظي به «الفراعنة» اليوم لم يكن احتفالًا بكأس أو ميدالية، بل كان تقديرًا لمنتخب قاتل بشرف، وقدم بطولة كبيرة، وأعاد للجماهير المصرية الإيمان بقدرة منتخبها على منافسة كبار العالم".

وأضاف: "هذه المشاهد تؤكد أن الجماهير لا تصفق للنتائج فقط، بل تصفق أيضًا للروح، والعطاء، والرجولة، والقتال حتى آخر دقيقة".

وأتم: "تحية للشعب المصري الوفي، وهاردلك للمنتخب الذي غادر المونديال مرفوع الرأس، بعدما ترك بصمة ستبقى في ذاكرة كأس العالم 2026".