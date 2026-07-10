أعلن النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، اعتزاله اللعب الدولي، منهياً مشوارًا مميزًا بقميص منتخب بلاده بعد سنوات من العطاء والتألق.

وأكد ماني، في بيان رسمي نُشر عبر حساب «QuotidienSN»، أنه قدّم أقصى ما لديه خلال مسيرته مع "أسود التيرانجا"، معربًا عن فخره الكبير بتمثيل السنغال في مختلف المحافل.

وقال: "اعلموا أنني ضحّيت بكل شيء من أجل هذا العلم، وقدّمت أفضل ما لدي، وكنت دائمًا أقاتل بشراسة من أجل وطننا".

وأضاف: "دعمكم المستمر كان الدافع وراء نجاحي".

وتابع: "سأكون سعيدًا بوضع خبرتي في خدمة الوطن، سواء ضمن جهاز فني، أو على مقاعد التدريب، أو داخل المؤسسات الرياضية".

وكان منتخب السنغال قد ودّع منافسات كأس العالم من دور الـ32، عقب خسارته أمام بلجيكا بنتيجة 3-2، في ختام مشاركة شهدت منافسة قوية.