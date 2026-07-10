مورينيو: العمل من أجل ريال مدريد شرف ومسؤولية

شدّد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على أن المرحلة الحالية داخل ريال مدريد تتطلب تركيزًا كاملًا على العمل، مؤكدًا أن الفريق يدخل تحديًا جديدًا بطموحات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية: «الكلمات لا تكفي.. نحن في مهمة»، في إشارة واضحة إلى رغبته في ترجمة الطموحات إلى واقع داخل الملعب.

وأوضح: «نعمل بجد منذ فترة طويلة، فالأمر لا يتعلق بوصولي اليوم فقط، بل بدأنا العمل بالفعل بالتعاون مع منظومة النادي على مستويات متعددة. التكنولوجيا الحديثة سهلت الكثير، وحضوري الآن يهدف لمراجعة ما تم إنجازه وتحديد ما تبقى».

وأضاف المدرب البرتغالي: «هدفي هو مساعدة الجميع على التطور، وبناء ثقافة قائمة على العمل والمسؤولية والطموح، إلى جانب قيمة أساسية وهي شرف العمل من أجل ريال مدريد. بالنسبة لي، الأمر لا يقتصر على العمل داخل النادي، بل العمل لأجله».

وتطرق مورينيو إلى غياب بعض العناصر الأساسية في بداية فترة الإعداد، قائلًا: «ننظر إلى الأمر بإيجابية، فهي فرصة للتعرف على اللاعبين الشباب ومنحهم مساحة لإثبات أنفسهم، وكذلك للتقارب معهم».

وتابع: «عدد من هؤلاء اللاعبين سيكونون جزءًا من فريق كاستيا خلال الموسم، وأنا أؤمن بأهمية دعم هذا القطاع والمساهمة في تطويره».

واختتم تصريحاته: «اللاعبون المشاركون في كأس العالم سينضمون قريبًا. أنا أحب هذا النادي حقًا، والعمل هنا شرف ومسؤولية كبيرة».

وكان مورينيو قد باشر مهامه رسميًا داخل المدينة الرياضية «فالديبيباس»، إيذانًا ببدء ولايته الجديدة مع ريال مدريد، رغم أن انطلاقة فترة الإعداد الرسمية ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

ونشر المدرب البرتغالي صورة عبر حسابه على «إنستجرام» من داخل مقر النادي، مرتديًا ملابس الفريق، وعلّق بكلمة: «Vamos»، تعبيرًا عن حماسه لانطلاق التحدي.

ووفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية، بدأ مورينيو العمل من مكتبه فور وصوله، واضعًا ملامح خطته للموسم الجديد بالتنسيق مع جهازه المعاون، إلى جانب تقييم قائمة اللاعبين وفتح قنوات تواصل مع عدد من العناصر.

ومن المنتظر أن يعتمد الفريق خلال فترة الإعداد على مجموعة من الأسماء، أبرزها أندري لونين، ترينت ألكسندر-أرنولد، كاريراس، دين هويسين، راؤول أسينسيو، إدواردو كامافينجا، جونزالو جارسيا وماستانتونو، بالإضافة إلى الثلاثي المصاب إيدير ميليتاو، رودريجو، وفيرلاند ميندي.

وفي إطار التحضيرات، وضع ريال مدريد برنامجًا مبدئيًا يتضمن خوض أربع مباريات ودية، مستفيدًا من تأجيل مباراته في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، كما سيشارك في بطولة «تيريزا هيريرا»، ويخوض مواجهة ودية في النمسا مطلع أغسطس، إلى جانب مباراتين إضافيتين قبل انطلاق الموسم الجديد.