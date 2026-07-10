اعتقال 3 أشخاص لتنفيذهم تفجيرات أدت لمقتل شخص وإصابة 4 آخرين باليونان

اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب اليونانية ثلاثة أشخاص، اليوم الجمعة؛ على صلة بسلسلة من الهجمات بالقنابل الحارقة استهدفت سياسيين من أحد الأحزاب المحافظة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.

واستهدفت التفجيرات، التي وقعت قبل الفجر في مدينة ثيسالونيكي بشمال البلاد في الأول من يوليو، منازل أعضاء حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ الحاكم.

وقُتلت والدة المرشحة البرلمانية أفروديتي نيستورا بعدما انفجرت قنبلة بدائية الصنع، مصنوعة من عبوات غاز التخييم، تحت سيارة نيستورا، التي كانت متوقفة في مدخل المبنى السكني الذي تقطن فيه.

كما أصيبت نيستورا نفسها بحروق، ونُقلت إلى المستشفى، لكنها غادرته أمس الخميس لحضور جنازة والدتها، فيما أصيب والدها واثنان من سكان المبنى.

وتسبب هجومان آخران، في الليلة نفسها، استهدفا عضوين آخرين من حزب الديمقراطية الجديدة، في أضرار دون وقوع إصابات.

ولدى اليونان تاريخ طويل من العنف ذي الدوافع السياسية يرجع إلى سبعينيات القرن الماضي.

وقالت الشرطة، اليوم الجمعة، إنها ألقت القبض على شاب (29 عاما) في مدينة ثيسالونيكي بشمال البلاد، وامرأة (26 عاما) في جزيرة كريت بجنوب البلاد، بناء على شبهة التورط في التفجير الذي استهدف نيستورا، وكذلك رجل آخر يشتبه في أنه أخفى الاثنين في شقته قبل الهجوم وبعده.

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