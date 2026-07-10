جوزف عون يبحث تحضيرات انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية بالجنوب

بحث الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم الجمعة، الأوضاع الأمنية في لبنان، ولا سيما في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية.

كما تطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية لتنفيذ ما ورد في صيغة "اتفاق الإطار" بشأن المناطق التجريبية المحددة والتي يفترض أن ينتشر الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها، وفقا لبيان نشرته الرئاسة اللبنانية على منصة "إكس".

وتم خلال اللقاء البحث في المهمات التي يقوم بها الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى اوضاع المؤسسة العسكرية وحاجات أفرادها.

ميدانيا، أصيب شخصان، بغارة شنتها طائرة إسرائيلية بدون طيار "درون" على شاحنة في قضاء النبطية، ضمن 4 هجمات طالت بلدات جنوب لبنان.

وشملت الاعتداءات حرق منازل وعمليات نسف وإلقاء قنبلة صوتية، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية ورصدته وكالة الأناضول.

وتأتي هذه الهجمات رغم توقيع لبنان وإسرائيل "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو الماضي ينص على عزم الجانبين إنهاء الصراع بينهما، ومعالجة أسبابه الجذرية.

وفي قضاء النبطية، استهدفت طائرة "درون" إسرائيلية شاحنة أثناء إفراغها نفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفردجال، ما أدى إلى إصابة شخصين.

وفي قضاء مرجعيون، أحرق جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد من المنازل في بلدة القنطرة.

وفي القضاء ذاته، واصل الاحتلال عمليات نسف واسعة داخل بلدة الخيام، حيث سُمع دوي انفجارات متتالية هزت المنطقة.

وفي قضاء صور، ألقت درون إسرائيلية، صباحا، قنبلة صوتية في محيط بلدة المنصوري.

وجاءت هذه التطورات بعد يوم من تحذير قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" من أن الوضع جنوب لبنان لا يزال "هشا"، رغم تراجع مستوى العنف منذ أواخر الشهر الماضي ، مؤكدة مواصلة تعزيز أنشطتها العملياتية لدعم الاستقرار.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان على خلفية الحرب مع إيران، أسفر عن استشهاد 4 آلاف و321 شخصا وإصابة 12 ألفا و204 آخرين حتى أمس الخميس، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الأخير لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.