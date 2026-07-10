خضيرة ينضم إلى الجهاز الفني لمورينيو في ريال مدريد

انضم سامي خضيرة، الفائز بكأس العالم لكرة القدم مع المنتخب الألماني سابقا، للجهاز الفني لجوزيه مورينيو في فريق ريال مدريد، حيث قضى خمسة أعوام كلاعب في النادي.

ونشر الريال صورة لمورينيو وجهازه الفني، بما في ذلك خضيرة، اليوم الجمعة.

وقال خضيرة، في بيان نقلته منصة البث "دي إز زد إن"، التي عمل معها خلال الفترة الماضية :"المنصب في ريال مدريد يمنحني الآن فرصة اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي الرياضية".

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو استقدم خضيرة إلى ريال مدريد في بداية ولايته الأولى عام 2010. وقضى لاعب الوسط الألماني خمسة مواسم مع النادي الإسباني، خاض خلالها 161 مباراة، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2014 تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأنهى خضيرة، الفائز بكأس العالم 2014، مسيرته في الملاعب في 2021.

وعمل خضيرة محللا كرويا لعدة سنوات، وقال :"منحتني دي أيه زد إن الفرصة لخوض تجربة كرة القدم من منظور مختلف بعد نهاية مسيرتي، ومشاركة خبرتي مع الجماهير".

وعاد مورينيو إلى ريال مدريد بعدما أنهى النادي تعاونه أولا مع تشابي ألونسو، ثم مع ألفارو أربيلوا، عقب موسم خرج فيه الفريق من دون أي لقب.

وكان مورينيو قاد ريال مدريد خلال ولايته الأولى بين عامي 2010 و2013 إلى التتويج بألقاب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد يوم الإثنين، وقال مورينيو لقناة النادي، الجمعة: "العمل في ريال مدريد شرف ومسؤولية".