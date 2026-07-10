مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع بيرس تشارلز حتى 2031

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم تعاقده رسميا مع حارس المرمى بيرس تشارلز قادما من شيفيلد وينزداي.

ووقع حارس المرمى الدولي لمنتخب أيرلندا الشمالية عقدا يمتد لمدة خمس سنوات، ليستمر مع السيتي حتى صيف عام 2031.

وذكر النادي على موقعه الإلكتروني أن تشارلز سينتقل على سبيل الإعارة إلى نادي كوينز بارك رينجرز، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، طوال موسم 2026 / 2027.

وبالنسبة للحارس الشاب الموهوب، تمثل هذه الخطوة عودة إلى مانشستر سيتي.

وكان الحارس البالغ من العمر 20 عاما، والذي يعد شقيقه الأكبر شيا لاعبا سابقا في السيتي، قد تدرج في أكاديمية النادي قبل أن ينتقل إلى شيفيلد وينزداي في صيف عام 2021، عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا.

وبعد ظهوره الأول مع الفريق الأول لشيفيلد وينزداي في يناير/كانون الثاني 2024، خاض تشارلز 36 مباراة مع الفريق الأول للنادي الواقع في جنوب يوركشاير.

وأكد تشارلز أنه سعيد للغاية بالعودة إلى مانشستر سيتي، ومتحمس لبدء المرحلة الجديدة في مسيرته الكروية.

وقال :"العودة إلى مانشستر سيتي تمثل لحظة مميزة للغاية ومصدر فخر كبير لي ولعائلتي".

وأضاف :"أعرف جيدا مدى تميز هذا النادي، وأشعر بحماس كبير لما ينتظرني في المستقبل".

وتابع :"مانشستر سيتي يمنح تطوير اللاعبين الشباب أهمية كبيرة، ولذلك أعلم أن فترة إعارتي إلى كوينز بارك رينجرز ستساعدني على التطور والتحسن كلاعب".

وأكد :"سأبذل كل ما لدي من أجل تقديم موسم ناجح في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، قبل أن أعود، آمل، إلى مانشستر وأنا حارس مرمى أفضل".