ألمانيا تقرر إغلاق قاعدتها العسكرية في أربيل بحلول نهاية سبتمبر

أعلنت ألمانيا، الجمعة، أنها قررت إغلاق قاعدتها العسكري في مدينة أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق بحلول نهاية سبتمبر المقبل.

ويأتي القرار الألماني عقب قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من القاعدة العسكرية الدولية في أربيل، وما يترتب على ذلك من انتهاء الدعم الأمني.

ووفقا لقرار أبلغت به وزارة الدفاع الألمانية لجنة الدفاع في البرلمان، سيجري سحب المستشارين العسكريين وأفراد الطواقم الطبية وخبراء الخدمات اللوجستية من المعسكر.

في المقابل، وبتوجيه من وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، سيواصل عدد محدود من الجنود الألمان تقديم المشورة لقوات البيشمركة، على أن يتمركزوا في القنصلية العامة لبرلين في أربيل.

ولم تكشف وزارة الدفاع عن عدد الجنود الذين سيبقون في أربيل، مبررة ذلك باعتبارات أمنية.

وتشارك القوات المسلحة الألمانية منذ عام 2015 في تدريب وتقديم المشورة لقوات البيشمركة في شمال العراق، في إطار جهود مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.