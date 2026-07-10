تركيا توقع اتفاقا لإرسال الغاز إلى شمال قبرص

وقعت تركيا وشمال قبرص، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم لإقامة خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز، ضمن مشروع يأمل المسئولون الأتراك في أن يعزز أمن الطاقة في المنطقة.

وأفادت قناة "تي آر تي" التركية الرسمية، بأن خط الغاز المزمع إنشاؤه سيمتد نحو 97 كيلومترا تحت البحر الأبيض المتوسط، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في 2028.

ووقع نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الاتفاق أثناء زيارة لشمال قبرص اليوم الجمعة ووصف المشروع بأنه مبادرة "تاريخية".

وقال وزير الطاقة ألب أصلان بيرقدار، الذي رافق يلماز، عبر منصة إكس، إن تركيا ترى أمن الطاقة في جمهورية شمال قبرص التركية باعتباره "جزءا لا يتجزأ" من أمن الطاقة لديها.

وذكرت قناة "تي آر تي"، أنه يمكن استخدام خط الأنابيب أيضا لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا إذا جرى اكتشاف احتياطيات مجدية تجاريا شرقي البحر الأبيض المتوسط في المستقبل.