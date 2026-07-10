كشفت تقارير صحفية خارجية عن موعد مباراة الأهلي أمام برشلونة الإسباني، المحتمل إقامتها قبل بداية الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الأهلي سيكون هو منافس برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر الودية، التي تُقام قبل بداية كل موسم للبارسا.

وأوضح التقرير أن برشلونة سيخوض أول مباراة له على ملعب كامب نو يوم 19 أغسطس، وستكون أمام الأهلي، لحساب بطولة كأس خوان جامبر.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة حسم هوية منافسه في كأس خوان جامبر، حيث سيكون النادي الأهلي المصري، بعد أن توصل النادي الكتالوني إلى اتفاق معه، وستقام المباراة يوم 19 أغسطس على ملعب كامب نو.

وأضاف: "الأهلي هو النادي الذي كان يلعب له حمزة عبد الكريم، المهاجم المصري، قبل انتقاله إلى برشلونة خلال الشتاء الماضي، للانضمام إلى فريق الشباب بالنادي".

وأتمت الصحيفة: "بهذه الخطوة، سيواجه برشلونة ناديًا كبيرًا يتمتع بثقل جماهيري هائل في بلاده، في إطار تحرك استراتيجي يهدف إلى تعزيز حضوره في السوق المصرية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، وفي الواقع، يحظى السوق العربي بأهمية كبيرة بالنسبة للنادي الكتالوني، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة في المنطقة".