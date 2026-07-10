الرئيس اللبناني: صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية

قال الرئيس اللبناني جوزف عون: "لن أتراجع عن التفاوض، والطريق ليس معبدًا بسبب الحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني - الأمريكي".

وأضاف: "صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية إذا التزمت إسرائيل ببنودها".

وتابع: "لدينا اليوم فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدناها من خلال حرب عبثية، خصوصًا في ظل الزخم الأمريكي، والانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل لا تستحق الرد عليها، لأن لبنان دخل أكثر من مرة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقال: "لماذا على الشعب اللبناني أن يواصل دفع أثمان حروب اشتعلت بإيعاز من الخارج ولمصالح هذا الخارج؟ والأمور في طور الحلحلة تباعًا، وكل الانتقادات التي تستهدف هذا المسار تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران".