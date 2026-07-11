إدارة ترامب تستدعي صحفيين بعد قصة الطائرة الرئاسية من قطر

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم السبتـ أن وزارة العدل الأمريكية أمرت عددا من صحفييها بالإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى بعد أن نشروا تقارير حول مخاوف أمنية تتعلق بالطائرة الرئاسية الجديدة المهداة من قطر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت الصحيفة بصدور أوامر استدعاء أمس الجمعة تطلب من الصحفيين المثول أمام هيئة المحلفين الكبرى يوم الأربعاء المقبل للإدلاء بشهاداتهم "بشأن انتهاك مزعوم للقانون الجنائي الاتحادي".

وذكرت الصحيفة أن أوامر الاستدعاء أصدرها جاي كلايتون المدعي العام الأمريكي في مانهاتن وسلمها موظفون اتحاديون في بعض الحالات في منازل الصحفيين.

ووصفت هذه الخطوة بأنها "تصعيد غير عادي في محاولات الرئيس ترامب لتهديد المؤسسات الإخبارية المستقلة وترهيبها".

ولم يؤكد متحدث باسم وزارة العدل أو ينف صدور أوامر الاستدعاء في بيان أرسله لرويترز لكنه قال إن الإدارة لا تستهدف الصحفيين بل تشعر بالقلق إزاء تسريب البعض معلومات سرية. وأحال البيت الأبيض جميع الأسئلة إلى وزارة العدل.

وقال ترامب يوم الأربعاء إنه سيستخدم طائرة رئاسية قديمة "من أجل الأيام الخوالي" للسفر من أنقرة إلى قاعدة سلاح الجو الملكي في ميلدنهول في بريطانيا في حين توقفت الطائرة الجديدة في القاعدة نفسها ليتسنى للعسكريين الأمريكيين هناك تفقد الطائرة، بحسب وكالة رويترز.

وأظهر مقطع مصور في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء ترامب وهو يصعد على متن الطائرة الرئاسية الجديدة المهداة من قطر في القاعدة البريطانية خلال تأهبها للتحليق إلى الولايات المتحدة.