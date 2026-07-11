المبعوث الأممي إلى اليمن: الحكومة اليمنية والحوثيون يجددان الالتزام بتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين

قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم السبت، إن الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية جددتا، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، تأكيدهما الالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاق شهر مايو 2026، المتعلق بالإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية النزاع.

وحث المبعوث الأممي، في بيان نشره مكتبه على حسابه بمنصة "إكس"، الطرفين على تكثيف جهودهما لاستكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية المتبقية في أقرب وقت ممكن، لافتًا إلى أن الطرفين أكدا التزامهما باستكمال تلك الترتيبات.

ومن المقرر تنفيذ أولى مراحل عملية تبادل الأسرى، اليوم السبت، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلا أن العملية تعثرت في اللحظات الأخيرة.

وتبادل الجانبان الحكومي والحوثي، الاتهامات بشأن المسئولية عن تعثر تنفيذ العملية.