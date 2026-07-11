أصيب 4 فلسطينيين، مساء السبت، في اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي نابلس وجنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على فلسطينيين في منطقة "جبل العرمة" ببلدة بيتا، جنوب مدينة نابلس.

وأوضح أن المصابين هم رجلان، يبلغان من العمر 45 عامًا و35 عامًا، وشاب يبلغ من العمر 19 عامًا، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف الهلال الأحمر، أن طواقمه تسلمت من قوات الجيش الإسرائيلي شابًا (25 عامًا) على حاجز الجلمة، شمال مدينة جنين، بعد تعرضه للضرب، وجرى نقله إلى المستشفى.

وفي محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال هاجموا مساء السبت قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله من الجهة الشرقية، وحاولوا مداهمة منزل المواطن الفلسطيني محمد حامد أبو عليا.

وأضافت المصادر، أن المستوطنين رعوا أغنامهم في أراضٍ زراعية تعود لفلسطينيين، ما تسبب في إتلاف أشجار ومزروعات.

ويأتي ذلك بعد ساعات من هجوم نفذه الجيش الإسرائيلي ومستوطنون على المنزل ذاته، أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، إلى جانب اعتقال شاب.

ووفق تقرير نصف سنوي صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون 3 آلاف و488 اعتداء خلال النصف الأول من عام 2026، شملت مهاجمة تجمعات فلسطينية، وإحراق منازل ومركبات، وإطلاق النار على فلسطينيين، والاستيلاء على أراضٍ، وإقامة بؤر استيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 وحتى 29 يونيو الماضي، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن اسستشهاد 1179 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفًا، وفق معطيات مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني.