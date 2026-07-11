ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم أدان التهديدات التي تعرض لها خامينتون كامباز، لاعب منتخب كولومبيا، وأفراد أسرته، عقب مواجهة سويسرا في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب الصحيفة، تعرض كامباز لحملة من التهديدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أهدر فرصة محققة في الدقيقة 115 من المباراة، كانت كفيلة بمنح منتخب كولومبيا بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأصدر الاتحاد الكولومبي بيانًا رسميًا، أكد خلاله رفضه التام لأي شكل من أشكال العنف أو الترهيب، مشددًا على أن: "لا يمكن لأي لاعب أو فرد من عائلته أن يتعرض للترهيب بسبب تمثيله لبلاده في حدث رياضي".

كما طالب الاتحاد السلطات المختصة بسرعة تحديد هوية المسؤولين عن تلك التهديدات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ومن جانبه، نشر كامباز رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: "قد نختلف، وقد نشعر بالإحباط أو الحزن، لكن لا يوجد أي شغف يبرر الكراهية أو أن يعيش الإنسان في خوف".

ويأتي ذلك عقب خروج منتخب كولومبيا من منافسات كأس العالم 2026 أمام سويسرا في دور الـ16.