نشرت صحيفة «همشهري» الإيرانية، التابعة لبلدية العاصمة طهران، غلافًا قالت إنه صُمم باستخدام الذكاء الاصطناعي، يظهر ما وصفته بـ«قائمة التصفيات والسجناء» المستهدفة من قبل إيران، وذلك عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبيان منسوب إلى مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، توعد فيه بـ«انتقام قريب».

وأظهر التصميم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزي السجناء البرتقالي، مع وضع علامة تصويب على جبين كل منهما.

كما ضمت القائمة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأوروبيين بزي السجناء ذاته، تتهمهم طهران بالمسؤولية عن اغتيال علي خامنئي.

وشملت القائمة، من الجانب الإسرائيلي، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس الأركان إيال زامير، فيما ضمت، من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وعلى الصعيد الأوروبي، ضمت القائمة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وجاء نشر الغلاف عقب رسالة منسوبة إلى مجتبى خامنئي، تعهد فيها بالانتقام لدم والده ولجميع من سقطوا، مشيرًا إلى أن الانتقام مطلب شعبي وسيتحقق قريبًا.

وتأتي هذه الرسالة في ظل تقارير تحدثت عن إصابة مجتبى خامنئي بجروح خطيرة في الوجه والساقين، جراء الهجوم الذي قُتل فيه والده في بداية الحرب.

من جانبه، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته «تروث سوشيال»، مؤكدًا أن هناك ألف صاروخ مجهزًا وموجهًا نحو إيران، وأن آلافًا أخرى ستتبعها فورًا إذا حاولت طهران تنفيذ تهديداتها باستهدافه، مشيرًا إلى أن الأوامر العسكرية صدرت بالفعل للجيش الأمريكي بتدمير مناطق إيرانية بالكامل إذا لزم الأمر.

وكان ترامب قد صرح لصحيفة «نيويورك بوست» بأنه ترك توجيهات واضحة بقصف إيران بمستويات غير مسبوقة إذا تعرض لأي مكروه.

وفي سياق متصل، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية «تسنيم» أن القرارات المتعلقة بمضيق هرمز تقع حصرًا ضمن صلاحيات إيران وسلطنة عمان، وأن أي إدارة للمضيق ستتم عبر الدولتين فقط، موضحة أن زيارة الوفد القطري الأخيرة إلى طهران تأتي في إطار دور الدوحة وسيطًا إقليميًا، وليس للمشاركة في اتخاذ القرارات.