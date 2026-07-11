الداخلية تكشف عن حقيقة الزعم بتعرض فتاة للخطف في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الزعم بتعرض إحدى الفتيات لمحاولة اختطاف من قِبل عدة أشخاص وإجبارها على استقلال سيارة أجرة بأحد المواقف في محافظة الدقهلية.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد هوية الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها تبلغ من العمر 18 عامًا، ومقيمة بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية.

وبسؤالها، قررت بوجود خلافات أسرية بينها وبين أهلها، دفعتها إلى ترك المنزل منذ قرابة شهر.

وأضافت أنها تواصلت لاحقًا مع والدتها، وقابلتها بأحد المواقف بدائرة مركز شرطة طلخا بهدف العودة إلى المنزل، إلا أنها فوجئت بحضور شقيقها، الذي تعدى عليها بالسب والضرب، وأجبرها على استقلال سيارة أجرة، ما دفعها إلى الصراخ، فاعتقد المارة أنها تتعرض لمحاولة اختطاف.

وبسؤال والدتها وشقيقها، المقيمين بدائرة المركز، أيدا ما سبق.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرض الأطراف على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيلهم، وتسليم المذكورة إلى والدها، مع أخذ التعهد اللازم عليه برعايتها.