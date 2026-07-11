أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالزخم الذي أحدثته مدينة العلمين الجديدة على المستوى الدولي، بعد أن حظيت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم باستقبال جماهيري ورسمي لدى وصولها إلى مطار العلمين الدولي، عقب العودة من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي حقق خلالها الفراعنة إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 لأول مرة.

وقال خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" إن المدينة تصدرت "التريند" بالأمس، مع نقل قنوات ومؤسسات إعلامية كبرى، والإعلام الأوروبي في دول مثل فرنسا وإنجلترا وإسبانيا، بالإضافة إلى التغطيات الواسعة من الإعلام العربي والدولي بمختلف توجهاته لحدث استقبال بعثة المنتخب من قلب العلمين.

واستنكر تعليقات البعض على اختيار العلمين، قائلا: "أنت زعلان ليه من المكان! التريند امبارح العلمين، أنت يزعلك إن عندك مدينة حديثة متطورة العلمين الجديدة، والعالم كله يشوفها؟ أنت ده يزعلك؟ بتضايق إننا عندنا مدن النهاردة.. ومعنديش مكان واحد، أنقل من أي مكان وأودي ولادي في أي مكان، وعندنا مطارات دولية ومطار العلمين الدولي.. أنت ليه زعلان؟!".

وأشاد بمطار العلمين الدولي، الذي أصبح محل اهتمام الشركات العالمية اليوم، قائلا: "بدل مطار القاهرة، يبقى عندي 30 أو 40 أو حتى 100 مطار، إيه المشكلة يعني! إيه اللي بيضايق الناس!".

وشدد على أن القيمة ليست في موقع الاحتفال، مختتما: "نفرح بولادنا، مش مهم أنت فرحان بيهم فين، الأهم أنت فرحان بيهم إزاي".

واصطفت آلاف الجماهير عقب وصول بعثة المنتخب، أمس، الجمعة على جانبي الطريق لتحية اللاعبين والجهاز الفني، رافعة الأعلام المصرية ومرددة الهتافات الوطنية، بينما استقلت البعثة أتوبيسا مكشوفا، وانطلقت الحافلة من مطار العلمين إلى مقر إقامة البعثة وسط أجواء احتفالية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك تقديرًا للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب في بطولة كأس العالم، ومنح الرئيس لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الفخر والاعتزاز وأوسمة تكريمية تكريمًا لما قدموه من أداء بطولي.