هالاند يقود هجوم النرويج أمام إنجلترا بالمونديال

أعلن ستوله سولباكن، المدير الفني لمنتخب النرويج، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة، إنجلترا، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب النرويج، نظيره، إنجلترا، في الثانية عشر صباح غدٍ، الأحد، على ملعب هارد روك، في ميامي الأمريكية، لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب النرويج لمواجهة إنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوريان نيلاند

خط الدفاع: كريستوفر أجير - ديفيد وولف - توربيورن هيجيم

خط الوسط: باتريك بيرج - ساندر بيرج - مارتن أوديجارد - أندرياس شيجيلديروب

خط الهجوم: ألكسندر سورلوث - إيرلينج هالاند - جوليان ريرسون.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب النرويج في مباراة اليوم، كل من: ساندر تانجفيك - ايجيل سيلفيك - ليو أوستيجارد - فريدريك أندريه بيوركان - ماركوس هولمجرين بيدرسن - سوندر لانجاس - هنريك فالشينر - مورتن ثورسبي - فريدريك أورسنيس - كريستيان ثورستفيت - ثيلو آسجارد - أوسكار بوب - ينس بيتر هوج - يورجن ستراند لارسن - أنطونيو نوسا.