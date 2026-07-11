أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على لقاء لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الأداء المشرف خلال بطولة كأس العالم 2026 والوصول إلى دور الـ16.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، "منتخبنا حقق أهدافه، هذا المنتخب الذي رفض يرفع أعلام المثليين ورفع أعلام فلسطين، هو المنتخب الذي قال لا للصهيونية، والذي كان يسجد لله، لم نر أي سلوك معوج وأي خروقات بل رأينا منتخبا متماسكا".

وأضاف: "هذا أدى الى الوصول لنتائج نفخر بها جميعا اليوم، الرئيس قابلهم وتناول معهم وجبة الغذاء وكرمهم بأوسمة ونياشين، أول مرة من زمان نتكلم على فريق فرحنا. مصر فرحانة وجماهير الكرة فرحانة والقيادة السياسية فرحانة".

وتابع: "والله العظيم نقدر ننجح في كل المجالات إذا أحسنا الاختيار، كلمة السر أنك تختار صح والناس اللي تختارهم يبذلوا جهدهم ولا يبخلوا بأي جهد، لازم يكون عندي حسن اختيار الناس في كل المجالات التي تتولى المسؤوليات، والله الروح والاخلاص والتجرد والموضوعية تعوض نقص الإمكانيات، مبروك للمنتخب ومبروك لمصر ومبروك للرئيس الداعم الأول لنا".