حفيظ دراجي عن جدارية حسام حسن في غزة: الإنجاز تحول إلى رسالة وفاء تعبر الحدود

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علق المعلق الرياضي حفيظ دراجي على الجدارية التي رسمها فنان فلسطيني للمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن في غزة.

وقال دراجي، عبر حسابه على منصة إكس: «على أنقاض أحد المباني المدمرة في غزة، وبين الركام الذي يروي حكاية الصمود، رسم فنان فلسطيني جدارية للمدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن؛ تقديرًا للمشوار التاريخي الذي قدمه مع المنتخب المصري في كأس العالم».

وأضاف: «حين يصل الإنجاز إلى قلوب الناس، يصبح أكثر من مجرد انتصار رياضي؛ يتحول إلى مصدر أمل، وإلى رسالة محبة ووفاء تعبر الحدود».

وتابع: «تحية للشعب الفلسطيني الصامد، وتحية لمصر التي أسعدت جماهيرها وقدمت منتخبًا قاتل بشرف حتى النهاية».