كشف هيثم حسن، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، عن تفاصيل إقصاء المنتخب الوطني من بطولة كأس العالم أمام الأرجنتين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" إن العالم بأسره شاهد ما حدث داخل الملعب خلال المباراة الأخيرة أمام الأرجنتين، مشددا أن المنتخب كان يستحق الفوز بعد تقديمه لـ "مباراة مثالية".

وأشاد بالدور الكبير الذي لعبه حارس المرمى، مصطفى شوبير "العظيم"، مؤكدا أن تكامله ولعبه مع زملائه جعل الفريق يبدو متكاملا.

وأعرب عن حزنه الشديد للخروج من المونديال بتلك الصورة، قائلا: "يمكنك أن تفوز ضد فريق قوي، ولكن لا تستطيع محاربة الحكم وأشياء أخرى، فالخروج بهذه الصورة جعل الأمر مُحزن".

ورد على تساؤل حول مهاراته الفردية وقدرته الفائقة على المراوغة واختراق دفاعات الخصوم بمرونة، مرجعا هذه المهارة إلى نشأته وممارسته المستمرة لكرة القدم مع أصدقائه في الحي منذ طفولته، فضلا عن مشاركاته الكروية خلال عطلاته في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشار إلى أن الأمر بدأ كشغف ومتعة قبل أن يتحول إلى الاحتراف، مضيفا: "تطورت طريقة لعبي لأنني كنت ألعب مع أصدقائي كثيرًا، كنا نلعب بغرض المتعة، وهذا ما ساهم في تطوري، فقد كنت صغيرا واستطعت التقدم ورفع مستواي، وأعتقد المتعة التي حظيت بها للعب كرة القدم كانت هي السبب في تلك الموهبة".