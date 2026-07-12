أكد مهند لاشين لاعب خط وسط بيراميدز ومنتخب مصر، أن محمد صلاح قائد المنتخب كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في مباراة الفراعنة ضد الأرجنتين في دور الـ16 لبطولة كأس العالم.

وكان المنتخب قد خسر بنتيجة 2-3 في ثمن النهائي، وسط جدل كبير حول القرارات التحكيمية، وكان صلاح قد تعرض للسقوط في كرة مشتركة مع جوليان ألفاريز لاعب الأرجنتين داخل منطقة جزاء الأخير، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب لتتحول الهجمة إلى هدف أرجنتيني ثالث.

وقال لاشين في تصريحات تلفزيونية: "صلاح كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، وعندما سألته في الملعب أكد لي أنه تعرض للإعاقة بالفعل".

وأضاف لاشين متحدثا عن دور صلاح مع المنتخب في كأس العالم، حيث أكد أنه بعد الخطأ الذي ارتكبه في ودية البرازيل قبل انطلاق المونديال، والذي تسبب في هدف للسيليساو، قال له صلاح: "لا تفكر في ما حدث وانساه تماما، وركز على ما هو قادم".