محمد هاني عن تسجيله هدفين في شباك المنتخب بالمونديال: إحساس صعب للغاية

قال محمد هاني لاعب المنتخب، إنه شعر بإحساس صعب للغاية بسبب تسجيله هدفين في شباك الفراعنة خلال بطولة كأس العالم.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أنه لم يواجه هذا الموقف من قبل في مسيرته الكروية.

وأوضح أن ما زاد من صعوبة الموقف أن الأمر جاء بقميص منتخب مصر، وتابع: «لما تكون بتمثل بلدك وتسجل هدف في مرمى فريقك بتكون حاجة صعبة للغاية».

وأشار إلى أنه لم يتعمد تسجيل الهدفين في شباك المنتخب لا سيما أن الكرتين كانتا صعبتين للغاية، موضحًا أنه دائمًا ما يتحمل المسئولية، وتابع: «أنا كنت ممكن أزعل من نفسي لو مكنتش دخلت مع زملائي في المنطقة دي وحاولت أطلع الكرة».

واستكمل: «إني أدخّل جون بسببي أنا أحسن مليون مرة إني أهرب من الموقف أو ما أدخلش في الكرة مع زملائي أو أعمل نفسي بعيد عن الكرة.. دي مش شخصيتي».

ولفت إلى أنه ركز على إفادة المنتخب خلال ما تبقى من دقائق في الفرحتين، لكن عندما فازت مصر في المباراتين شعر بسعادة كبيرة لأن المنتخب لم يخسر، حيث تعادل مع بلجيكا وفاز على أستراليا.



