زيكو: حسام حسن قال قبل مواجهة الأرجنتين «مش هنخرج من فرقة زي دي»

أكد مصطفى عبد الرؤوف زيكو، لاعب منتخب مصر، أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة كان يمتلك ثقة كبيرة، قبل مواجهة الأرجنتين، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وقال مصطفى عبد الرؤوف زيكو في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "أقسم بالله أن حسام حسن كان يقول لنا في المحاضرات بإننا لن أخرج من البطولة أمام منتخب مثل هذا، وكان يقصد منتخب الأرجنتين، لقد منحنا ثقة كبيرة وجعلنا نؤمن بقدرتنا على الفوز، لكن لم يكن التوفيق حليفنا".

وأضاف: "طوال 80 دقيقة لم أشعر بوجود ميسي في الملعب، ولدينا محمد صلاح، وأثناء وقوفنا في ممر اللاعبين، رأينا ميسي يبحث عن صلاح ليصافحه.. في تلك اللحظة شعرت بفخر كبير، فصلاح في مكانة مختلفة تمامًا، سواء داخل الملعب أو خارجه".

وتابع: "حتى الآن لم أستطع تجاوز الهزيمة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.. أحاول أن أتعامل بصورة طبيعية مع أسرتي، وأضحك وأمازحهم حتى يشعروا بأنني بخير، لكنني في الحقيقة لا أستطيع إخراج تلك المباراة من ذهني".

وأكمل: "كنا نعتبر مباراة الأرجنتين مباراة مصيرية في تاريخ الكرة المصرية، وكان هذا الشعور يسيطر على جميع اللاعبين. وكنا نتساءل: لماذا لا نفوز عليهم؟ وكان حسام حسن يؤكد لنا ذلك في كل محاضرة".

وأتم مصطفى عبد الرؤوف زيكو تصريحاته قائلًا: "لم يكن حسام حسن يذكر أسماء لاعبي الأرجنتين، بل كان يشير إليهم بأرقام قمصانهم.. كنا جميعًا في أفضل حالاتنا، وكان كل لاعب في كامل تركيزه وجاهزيته يوم المباراة".