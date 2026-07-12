أكد مصطفى عبد الرؤوف زيكو، لاعب منتخب مصر، أنه كان يحلم قبل سنوات فقط بمصافحة محمد صلاح، قائد الفراعنة، قبل أن يزامله في بطولة كأس العالم 2026.

وقال مصطفى عبد الرؤوف زيكو في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "كنت أشاهد محمد صلاح عبر شاشة التلفزيون، وكان حلم حياتي أن أصافحه فقط".

وأضاف: "في عام 2020، عندما انتشر تحدي اكذب كذبة وسنصدقها، كتبت حينها: أنا أجلس مع محمد صلاح، والآن عاد الناس إلى ذلك المنشور، وأنا سعيد بما وصلت إليه، والحمد لله".

وعن محمد هاني، لاعب المنتخب، قال: "هو لاعب كبير، وله فضل كبير عليّ في وجودي بكأس العالم، فهو من صنع لي هدف مباراة روسيا الودية قبل المونديال".

وأضاف: "محمد هاني أيضًا من صنع لي هدفًا في مباراة نيوزيلندا.. أرى أنه لاعب مميز للغاية، وأعتقد أنه لا يحظى بالتقدير الذي يستحقه، رغم ما يقدمه من مستويات كبيرة".

وعن مصطفى شوبير، حارس مرمى المنتخب، قال: "أنا أثق فيه أكثر مما يثق هو في نفسه.. قبل مباراة إيران قلت له: ستتصدى لركلة جزاء، ولذلك كنت أول من اندفع نحو الكرة لإبعادها، لأنني كنت واثقًا من أنه سيتصدى لها".

وتابع: "الأمر نفسه حدث مع ركلة جزاء ميسي، فقلت له أيضًا: ستتصدى لها، وكنت أول من تحرك لإبعاد الكرة بعد التصدي. ثم سألته: هل تعلم أنني أثق بك؟ فأجابني: يظهر ذلك من رد فعلك كلما تصديت لركلة جزاء".

وأتم مصطفى عبد الرؤوف زيكو تصريحاته قائلًا: "مصطفى شوبير حارس مرمى رائع للغاية، وفي التدريبات يقف في المرمى ويقول: سددوا الكرة في أي مكان، وسأتصدّى لها، وبالفعل ينجح في التصدي لكرات غريبة وصعبة، ولو كانت التدريبات تُصوَّر، لرأيتم أمورًا مدهشة".