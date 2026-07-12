محمد هاني عن الاحتفاء الجماهيري بالمنتخب: لم نرَ مثله من قبله

قال محمد هاني لاعب المنتخب، إنه لم يكن يتخيل هذا الاستقبال الشعبي الهائل بعد وصول بعثة الفراعنة في عقب المشاركة بكأس العالم.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أنّ الجمهور المصري كان داعمًا بقوة للمنتخب خلال البطولة بما في ذلك الجمهور الذي حرص على حضور المبتاريات، وعقب: «كأننا كنا بنلعب في مصر.. الاستاد كان متقفل بالمصريين».

ولفت إلى أن لاعبي المنتخب لم يشعروا بالغربة بسبب هذا التفاعل الجماهيري معهم خلال البطولة، مؤكدا أن هذا الإحساس زاد بعد وصول المنتخب لمصر وما لاقيه من استقبال شعبي مميز.

وتابع: «الناس كانت واقفة في عز الحر في انتظار بعثة المنتخب تنزل من الطائرة .. أنا مفشتش الإنجاز ده في حياتي قبل كده».

وعبر هاني، عن شعوره بالفخر بأنه كان جزءًا من المنظومة التي حققت هذا الإنجاز للكرة المصرية.



وعادت بعثة المنتخب صباح الجمعة، إلى الأراضي المصرية بعد مشاركة مونديالية متميزة، بوصول المنتخب إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

وحظيت بعثة المنتخب باستقبال شعبي كبير في مدينة العلمين أعقبه في اليوم التالي استقبال رئاسي.