استرجع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، كواليس حديثه من المنتخب المصري خلال استراحة ما بين الشوطين (Halftime) في مباراته ضد نيوزيلاندا ضمن بطولة كأس العالم.



وقال خلال تصريحات على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء السبت، إنه ذكّر اللاعبين بالمخطط والمحاضرات التدريبية، مضيفًا: «أنا كنت قلقان قبل الماتش».



ولفت إلى أن فوز المنتخب في مباراته السابقة ضد بلجيكا، أثار تحفظه من احتمالية تراخي اللاعبين في المباراة ضد نيوزيلاندا.

وأكمل: «كنت متوقع إن ممكن يحصل في الشوط الأولاني.. إن هو ممكن يكون في راحة شوية في ثقة فأنا كنت بحذرهم قبل الماتش، فأنا طبعًا فكرتهم وقلت لهم أنا كنت حاسس، ولازم تسمعوا كلامي لما يكون في حاجة أنا حاسس بيها إن مش مظبوطة».

وأردف أنه أعطاهم مهلة 5 دقائق من شوط المباراة الثاني قبل إجراء أي تعديلات، مضيفًا: «الطبيعي إن إي حد يتوقع من الجمهور إن أنا أغير».

وأضاف أن توقّع المزيد من بعض اللاعبين خلال هذه المباراة، معلقًا: «المنظر نفسه حاسس إن فيه لاعيبة كتير أنا كنت متخيل إن هما هيبقوا مركزين أكثر من كدا».

وتابع: «أنا قلت 5 دقائق من الشوط الثاني اللي هلاقيه بنفس المستوى ممكن أغير الـ5 تغيرات في نفس الوقت.. قلت لهم أي حد فيكم».

وأوضح حالة الثقة والقناعة المتبادلة بينه وبين اللاعبين، والتي لم تؤثر على اتخاذه لقراراته، مؤكدًا أنهم قدّروا هذه المسئولية، ومعلقًا: «في علاقة بينا وبينهم علاقة ثقة».

وقال: «في ثقة بينا وبين بعض وفي قناعة بينا وبين بعض بس هما عارفين لو أنا خدت قرار هيتنفذ.. هما عندهم تحمل مسئولية وقلت لهم أنسوا الشوط دا خالص وقدامكم بداية الماتش هعرف إن إنتم رجعتوا لحالتكم ولا لا».

وذكر أنه شجّع اللاعبين، قائلًا: «عاوز أفوقهم قلت لهم مش أنتم دا إحنا عملنا إيه إحنا لسا معملناش حاجة اللي فات ولا حاجة».

وأشار إلى أنه ذكّرهم بالجماهير المصرية المُشجعة لهم من مختلف أنحاء العالم، والتي حرص بعضها على الحضور للمدرجات لتشجيع المنتخب، مضيفًا: «قلت لهم الناس دي هتاخد أي هما مش واخدين حاجة منكم غير إن هما تفرحوهم».

وحثّهم على إسعاد جماهيرهم، قائلًا: «الناس دي متنامش اللي هما مستنينكم إن هما زعلانين.. الكلام بيوصل لهم»، مازحًا: «ناس كتير افتكرت حاجة تانية خالص».





