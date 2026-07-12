الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز

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أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الأحد، إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر.

وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني، إن سفينة حاولت الإبحار عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز تعرضت لإطلاق نار تحذيري وأُجبرت على التوقف، بسحب وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن بحرية الحرس: «إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وحتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة.. ولن يُسمح لأي سفينة بالمرور».

وتابعت بحرية الحرس: «إذا استخدم العدو هذه الواقعة كذريعة وارتكب أي خطأ فسوف يُواجه ردا شديدا».

ولفتت إلى أن ما سمته التدخل الأجنبي وتحديد المسارات غير القانونية في مضيق هرمز سيؤدي إلى تحرك حاسم من طرف الحرس الثوري.

وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسئول أمريكي القول إن الحرس الثوري أطلق صاروخا على سفينة تجارية في مضيق هرمز ما أدى لإلحاق أضرار بها.