كاسياس: إنجلترا حصلت على مساعدة!

أثار إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، جدلا بحديثه عن منتخب إنجلترا عقب تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم.

وفاز المنتخب الإنجليزي 2-1 على النرويج في دور الثمانية خلال المباراة التي امتدت إلى 120 دقيقة.

وقال كاسياس عبر إكس: "إنجلترا حصلت على يد العون"، دون توضيح ما قاله بشأن المساعدة التي حصل عليها الإنجليز.

تعليق الحارس المتوج بكأس العالم الوحيد في تاريخ إسبانيا، 2010، يأتي في خضم جدل حول هدف ألغي للنرويج بعد احتكاك بين إيرلينج هالاند وأحد مدافعي إنجلترا، بالإضافة إلى أن هدف تعادل إنجلترا جاء بعد تسديدة حارس النرويج التي اصطدمت بالكاميرا الطائرة في الملعب وارتدت إلى لاعب إنجلترا جوردون، وهو الأمر الذي نفاه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاحقا.