توخيل: التأهل لا يُخفي حاجتنا لتطوير الأداء

أكد توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أن بلوغ نصف نهائي كأس العالم لا يمنع من الاعتراف بضرورة تحسين مستوى الفريق، عقب الفوز على النرويج بنتيجة 2-1 بعد التمديد في الدور ربع النهائي.

وأوضح المدرب الألماني أن منتخب إنجلترا افتقد الجودة الفنية في بعض فترات المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق جعل المواجهة أكثر صعوبة بسبب تكرار الأخطاء، مؤكدًا أن الأمر لا يرتبط بالحالة الذهنية للاعبين، بل بالأداء داخل الملعب.

وأثنى توخيل على تأثير اللاعبين البدلاء، كما أشاد بجود بيلينجهام، واصفًا إياه بأنه لاعب من الطراز العالمي، بعد مساهمته الحاسمة في قيادة المنتخب إلى المربع الذهبي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني سيستغل الأيام المقبلة لتصحيح الأخطاء والاستعداد بأفضل صورة لمواجهة نصف النهائي.