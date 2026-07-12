عبّر الحاج فتحي بيومي، والد اللاعب حمدي فتحي، عن سعادته لاستقبال نجله بعد عودته من بطولة كأس العالم، قائلًا: «دي فرحة متتوصفش بأي فرحة تانية بتكون أكثر من مولود».

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء السبت: «الواحد بيفرح في الفرحة دي فرحة مفيش بعدها فرحة».

ولفت إلى فخر قرية اللاعب بإنجازه، مضيفًا: «قرية البستان مركز الدلنجات كله فرحان بيه كلنا فرحانين طبعًا».

وذكر أنه طمع بتأهل المنتخب المصري لمستويات متقدمة في المونديال، قائلًا: «طمعونا في كل ماتش طمعونا في البطولة وطمعونا ليه يعني إحنا مش أقل من الناس دي».

وأردف أن المنتخب المصري قدّم أداءً متميزًا في البطولة، سواء في الهجوم، أو تسجيل الأهداف، وغيرها موضحًا:« إحنا بنلعب ونفوز وبنهدف وبنجيب أجوان وبنعلب مهاجمين».

وأشاد بالكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، وبروحه الحماسية التي ظهرت خلال المونديال، مضيفًا«الكابتن حسام حسن بصراحة أبهرنا بالحماس وبالروح اللي قدمها في البطولة دي».