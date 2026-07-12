افتتح مهرجان المسرح الروماني أولى أمسياته لصيف 2026 بليلة استثنائية جمعت كبار نجوم التسعينيات، التي جمعت ٤ من كبار نجوم الطرب وهم حسام حسني وهشام عباس وحميد الشاعري ومحمد فؤاد.

وعبر منظم الحفل محمد منصور والمنتج معتز حبارة عن سعادتهم بنجاح أولي الحفلات مؤكدين ان هناك العديد من المفاجآت هذا العام وسيشارك عدد كبير من النجوم.

وتتواصل أمسيات المهرجان في 17 يوليو، حيث يلتقي جمهور الشباب مع اثنين من أبرز نجوم المرحلة الحالية، الشامي ومحمد فضل شاكر، بعد النجاحات الكبيرة التي حققاها على مستوى الحفلات والمنصات الرقمية.

ويستضيف المسرح في 24 يوليو النجم المصري تامر عاشور، الذي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم الأغنية الرومانسية في العالم العربي، في حفل يُنتظر أن يشهد حضوراً جماهيرياً واسعاً.

وفي 31 يوليو، تتجه الأنظار إلى ليلة الغناء الشعبي مع نجوم هذا اللون الغنائي رضا البحراوي ورحمة محسن وأحمد شيبة، في سهرة جماهيرية تحمل الكثير من الحماس والطاقة.



أما في 14 أغسطس، فيلتقي عشاق الطرب والرومانسية مع النجمة الذهبية نوال الزغبي وملك الرومانسية وائل جسار، في أمسية تجمع نجمين يتمتعان بجماهيرية واسعة وحضور راسخ لدى الجمهور المصري والعربي.

ويعود المسرح ليستقبل في 21 أغسطس النجم رامي عياش والنجمة روبي في حفل يجمع بين الأغنية العصرية والاستعراضات المميزة، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير.

ويُختتم الموسم في 28 أغسطس بحفل ضخم للنجم رامي صبري، ليكون مسك الختام لسلسلة من السهرات الفنية التي تعيد للمسرح الروماني مكانته كواحد من أبرز الوجهات الترفيهية والثقافية في المنطقة.